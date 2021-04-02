Суд за день оштрафовал Твиттер на 8,9 млн рублей по трем административным делам

Twitter за неудаление противоправной информации оштрафован еще на 2,4 млн рублей, общая сумма штрафов сегодня - 8,9 млн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал социальную сеть Twitter на 8,9 миллиона рублей по трём штрафам, сообщили в пресс-службе суда после рассмотрения трёх протоколов.

По отдельности штрафы составили 3,2 миллиона, 3,3 миллиона и 2,4 миллиона рублей. Все штрафы были назначены из-за отказа соцсети удалять запрещённую информацию.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 10 марта 2021 года Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России на всех мобильных устройствах и на 50% стационарных устройств.

До этого в ведомстве сообщили, что Twitter с 2017 года не удалил 2 862 материала с запрещённой в России информацией из 28 тысяч публикаций, на которые подали жалобу в Роскомнадзоре. Среди них 2 336 постов о способах самоубийства, 352 поста с порнографией и 174 публикации, авторы которых указали способы приготовления или употребления наркотиков.