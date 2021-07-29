Никол Пашинян призвал разместить наблюдателей ОДКБ вдоль границы Армении и Азербайджана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить наблюдателей ОДКБ вдоль армянско-азербайджанской границы.

- Для определения реальной ситуации на армяно-азербайджанской границе предлагаю разместить миссию наблюдателей вдоль нее, — сказал Пашинян на заседании правительства.

По его мнению, Азербайджан своими провокациями пытается дискредитировать Организацию Договора о коллективной безопасности. Он добавил, что Баку постоянно обвиняет Ереван в провокациях, однако армянская сторона не собирается предпринимать никаких провокационных действий, чтобы не создавать угрозу для организации.

Ранее Министерство обороны Армении сообщило об обстреле армянских позиций на участке границы в Гегаркуникской области. Ответными действиями армянские ВС заставили противника прекратить огонь. По состоянию на 7:00 по местному времени стрельбы нет. Вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию.