У молодой жены 73-летнего Владимира Стеклова, госпитализированного в больницу, также появились симптомы коронавируса

Владимир Стеклов заболел коронавирусом. ФОТО: кадр из фильма «Москва. Три вокзала»

Вслед за 73-летним Владимиром Стекловым симптомы COVID-19 появились у его молодой жены

Появились подробности госпитализации актера Владимира Стеклова, он попал в больницу 28 июля 2021 года. Врачи забрали актера из его квартиры на Ленинградском проспекте рано утром. Медлить было нельзя – пациент уже терял сознание от нехватки кислорода в крови, и ситуация усугублялась с каждой минутой.

Вместе с 73-летним актером дома была его молодая жена Ирина. Врачи осмотрели и ее пришли к неутешительному выводу – у 40-летней женщины тоже может быть COVID-19.

Как стало известно сайту mk.ru, врачи зафиксировали у супругов высокую температуру, доходящую до 40 градусов по Цельсию, и сложности с дыханием. У Владимира Стеклова так же присутствовала одышка и сильный кашель.

Пока результаты теста на коронавирус еще не получены, но медики отправили пациента в «красную зону». Что касается Ирины, то ее не стали госпитализировать. Она одна присматривает за маленькой дочкой, в 2018 году у супругов родилась Арина.

Информацию о пациентке передали в районную поликлинику и 29 июля к ней домой должен прийти врач.