В МИД Швеции рассказали, почему не будет санкций против "Северного потока — 2"

МИД Швеции рассказал, почему не будет санкций против "Северного потока — 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Швеции председатель ОБСЕ Анн Линде в разговоре с российскими пранкерами Лексусом и Вованом, притворившимися женой Алексея Навального Юлией и Леонидом Волковым, рассказала, почему не будет санкций против газопровода "Северный поток — 2".

Политик призналась, что в шведском парламенте большинство выступает за введение санкций.

- Но с нашей стороны это будут санкции против Германии, Австрии, Бельгии и Голландии, компании которых финансируют и строят "Северный поток — 2". А мы должны сосредоточиться на санкциях против России. Мы не хотим санкций против Германии. — заявила Линде.

Она отметила, что сейчас в ЕС не будет единой позиции по российскому проекту, введение рестрикций может расколоть Евросоюз и укрепить Россию. А ЕС необходим единый посыл в сторону РФ.

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что российский газопровод "Северный поток 2" построен на 99%. Отмечено, что судно "Академик Черский" полностью завершило свои работы. Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта.