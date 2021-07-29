Онищенко возмутился словами болгарского министра об ошибках в вакцинации Фото: REUTERS

Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко возмутился словам министра здравоохранения Болгарии Стойчо Кацарова, который выступил с оценочным суждением о вакцинации. Министр отметил, что ошибки в организационном процессе стоили десяти тысячах жизней.

Парламентарий осудил данный способ подачи информации и отметил, что расценить их можно, как «информационно-террористическую атаку».

- Безусловно, когда мы будем подводить итоги после окончания пандемии, тоже будем считать, а как было бы, если сделали так или иначе, - говорит собеседник Life.ru.

Но делать это в публичной форме, а тем более во времена пандемии, когда еще болезнь не побеждена – это значит «дискредитировать всю ту работу, которая не только Болгарии касается, но и всего мира».

Депутат отметил, что все, кто дает комментарии по вакцинации, нужно несколько раз подумать, а потом говорить. Каждое высказывает должно быть несколько раз взвешено и оценено.

Болгарский министр полагает, что смертей можно было избежать, если бы прививочную кампанию начали со старшего поколения.

- В этом случае, заметил можно было сказать о том, что, если бы мы знали о ковиде в сентябре 2019 года, сделали бы вакцину и привили бы людей — и тогда не было бы пяти миллионов больных, - подметил Онищенко.