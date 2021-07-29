Ученые заявили о способности лямбда-штамма коронавируса скрываться от иммунитета Фото: Мария ЛЕНЦ

Японские ученые обнаружили, что лямбда-штамм коронавирусной инфекции, который активно распространяет в некоторых странах Южной Америки, не только обладает повышенной заразностью, но и способностью скрываться от иммунитета человека. Исследование специалистов в четверг, 29 июля, опубликовали в электронной библиотеке bioRxiv.

В статье говорится, что штамм коронавируса лямбда обладает мутацией, которая обеспечивает «уклонение» частиц инфекции от нейтрализующих антител. Отмечается также, что в среднем для нейтрализации этой мутации заболевания необходимо примерно в 1,5 раза больше антител, чем для борьбы с другими вариациями коронавируса.

Лямбда-штамм впервые выявили в Перу еще в минувшем году. В июле Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении этого штамма более чем в 30 государствах, преимущественно в Южной и Северной Америке.

Надо отметить, что данную статью японских ученых не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, поэтому к приведенным в ней выводам следует относиться осторожно.

Как писал сайт kp.ru, ранее ВОЗ сообщила о четвертой волне пандемии коронавируса на Ближнем Востоке и в Северной Африке из-за активного распространения штамма инфекции дельта.