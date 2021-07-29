ВОЗ: по Ближнему Востоку и Северной Африке идет четвертая волна коронавируса Фото: REUTERS

На Ближнем Востоке и в Северной Африке в настоящее время наблюдается четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции. Подъем заболеваемости в регионе вызван распространением штамма «дельта». Об этом в четверг, 29 июля, сообщил глава бюро Всемирной организации здравоохранения Восточного Средиземноморья Ахмед аль-Мандхари.

Он подчеркнул, что большинство новых случаев заражения и госпитализированных пациентов относится к невакцинированным людям.

- Сейчас у нас четвертая волна коронавируса. Циркуляция штамма дельта способствует росту количества случаев заражения и летальных исходов во все новых странах региона Восточного Средиземноморья, - сообщил директор бюро.

Как писал сайт Kp.ru, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что выявленный на территории России в начале этого года штамм коронавирусной инфекции АТ.1 не представляет опасности в глобальном масштабе.