Приезжающим из-за рубежа непривитым россиянам продлили срок сдачи тестов на коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Результат теста на коронавирус для непривитых и не болевших коронавирусной инфекцией россиян, которые возвращаются из-за рубежа, необходимо загрузить на единый портал госуслуг в течение четырех дней со дня прибытия в Россию. Об этом в четверг, 29 июля, следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого в постановлении просто указывалось, что жители России, вернувшиеся из заграничной поездки, обязаны разместить данные результата тестирования на портале «Госуслуги».

В соответствии с документом, до получения результата ПЦР-теста россияне обязаны соблюдать изоляцию по месту жительства или пребывания. Сдавать тест не нужно, если в течение последних 12 месяцев человек прошел вакцинацию от коронавируса или переболел инфекцией в последние шесть месяцев.

Как писал сайт kp.ru, сегодня власти Болгарии решили отменить обязательные ПЦР-тесты для привитых от коронавирусной инфекции туристов из России.