Аналитик объяснил слова Макогона о возможном прекращении транзита российского газа через Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил украинское заявление о возможности полного прекращения транзита российского газа через Украину. Такое предположение озвучил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

По мнению аналитика, цель этих заявлений одна – навешивать «на Россию, на «Газпром» ярлык «агрессора». Украина регулярно преподносит ситуацию таким образом, что «Россия использует энергетику в качестве оружия, и подрывает безопасность» Украины».

на деле ситуация обстоит иначе - ждать, что Россия прекратит транзит через Украину не стоит.

- Надо всем вместе сесть: Европа, Украина и Россия — и спокойно обсудить... Например, в Молдавию и в Румынию «Газпром» может вполне сохранить транзит, - отметил аналитик в беседе с RT.

Но транзит сократится только в том случае, если будут предложены конкурентный тариф и нормальные условия.