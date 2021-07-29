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В мире29 июля 2021 23:21

Роскосмос планирует запуск на МКС модуля «Причал» 24 ноября 2021 года

Отмечается, что это позволит расширить возможности стыковок со станцией российских кораблей, в том числе нового "лунного" корабля "Орел"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Роскосмос планирует запуск на МКС модуля «Причал» 24 ноября 2021 года

Роскосмос планирует запуск на МКС модуля «Причал» 24 ноября 2021 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госкорпорация "Роскосмос" 24 ноября 2021 года планирует осуществить запуск на Международную космическую станцию (МКС) узлового модуля "Причал". Об этом в Твиттере написал глава ведомства Дмитрий Рогозин.

- Предварительно на 24 ноября планируем запуск на МКС еще одного модуля - узлового ("Причал") ... Это позволит расширить возможности стыковок со станцией наших кораблей, в том числе нового "лунного" корабля "Орел", - написал Рогозин в своем посте.

Тем временем, 29 июля в NASA сообщили о переносе запланированного на 30 июля тестового запуска корабля Starliner на МКС из-за инцидента с новым лабораторным модулем "Наука".

Российский модуль "Наука" пристыковался к станции 29 июля, но после успешной стыковки двигатели модуля внепланово включились. Для стабилизации станции были включены двигатели корабля "Прогресс", что помогло восстановить ориентацию станции в пространстве.