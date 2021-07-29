NASA отложило запуск корабля Starliner на МКС из-за инцидента с модулем «Наука»

NASA перенесет запуск корабля Starliner на МКС из-за инцидента с модулем «Наука» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

NASA решило перенести запланированный на пятницу тестовый запуск корабля Starliner на Международную космическую станцию из-за инцидента с новым лабораторным модулем «Наука». Об этом в четверг, 29 июля, сообщает пресс-служба американского ведомства.

Напомним, российский модуль «Наука» пристыковался к станции сегодня днем, но после успешной стыковки двигатели модуля внепланово включились. Для стабилизации Международной космической станции были включены двигатели корабля «Прогресс» - это помогло восстановить ориентацию станции в пространстве.

- NASA и Boeing решили отменить пятничный запуск. Данный шаг даст экипажу МКС время для продолжения проверок нового модуля и позволит удостовериться, что станция будет готова к прибытию Starliner, - говорится в сообщении.

Ранее NASA сообщало, что резервные даты старта корабля Starliner – 3-4 августа текущего года.