Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за онлайн-релиза фильма "Черная вдова"

Фото: кадр из фильма

Американская актриса и певица Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney. Звезда обвиняет компанию в нарушении контракта из-за онлайн-показа фильма "Черная вдова", сообщает издание The Wall Street Journal.

Иск был подан в суде Лос-Анджелеса в четверг, 29 июля. В документе отмечается, что контракт актрисы на съемку в фильме предусматривал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов картины в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга картины.

- Disney намеренно обусловил нарушение контракта со стороны Marvel (Marvel Entertainment, входит в группу компаний Disney), чтобы не позволить Йоханссон получить полную выгоду от ее контракта с Marvel, - приводится цитата из заявления.

23-й полнометражный фильм из вселенной Marvel "Черная вдова", в котором наконец рассказано о тяжелом прошлом "мстительницы" Наташи Романофф, вышел на экраны 9 июля 2021 года. Пока общая сумма кассовых сборов фильма в Соединенных Штатах превысила 156 миллионов долларов, еще 160 миллионов долларов кинолента собрала в остальных странах мира.