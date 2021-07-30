Вильфанд пообещал хорошую летнюю погоду в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в центре Европейской части страны до конца текущей недели.

По словам синоптика, температура воздуха будет немного расти в субботу, по-прежнему сохранятся теплые ночи.

- В Москве хорошая, летняя погода. В пятницу, 30 июля, осадков будет больше, чем в последующие дни. Температура воздуха будет в пределах +21 ... +25 градусов Цельсия, - рассказал метеоролог.

Также Вильфанд пояснил РИА Новости, что такие показали тепла в дневное время в российской столице полностью соответствует климатическим нормам.

Ранее сообщалось, что Москва несколько недель подряд плавилась от 30-градусного зноя. Для мегаполиса в средней полосе России такая погода была аномалией, в том числе опасной для здоровья. Как заявлял Вильфанд, средняя температура на Европейской территории страны, от Крыма до Мурманска и Архангельска в июне этого года была самой высокой за весь период наблюдений, то есть более чем за 130 лет.