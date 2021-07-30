Россиянка Анна Пракатень взяла "серебро" Олимпиады в академической гребле

Россиянка Анна Пракатень 30 июля завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в академической гребле. Таким образом, спортсменка принесла России 29-ю медаль на соревнованиях.

Сразу после финиша россиянка эмоционально отреагировала на собственное впечатляющее достижение и расплакалась.

Спортсменка от России Анна Пракатень продемонстрировала время 7:17.39. Первое место взяла Эмма Твигг из Новой Зеландии (7:13.97), а "бронзу" соревнований забрала Магдалена Лобниг из Австрии (7:19.72).

Днем ранее российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали на Олимпиаде-2020 в академической гребле. Наши девушки показали на выступлении результат в 6 минут 51,45 секунды, придя к финишу вторыми. Российская команда взяла медаль в академической гребле впервые за 17 лет в этом виде спорта.