Финансовый эксперт рассказал пенсионерам о налогах, которые не нужно платить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Финансовый эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис рассказал российским пенсионерам о том, какие налоги им не нужно платить. Это связано с тем, что государство пересмотрело некоторые налоговые льготы, чтобы улучшить материальное положение граждан старшего поколения.

В частности, речь идет о тех налогах, которые связаны с доходом и имуществом. По его словам, многим жителям страны, которые уже вышли на пенсию, приходится продолжать работать, чтобы сохранить прежний уровень жизни. Но несмотря на то, что пенсии и пособия не облагаются налогам, из других официальных поступлений удерживается НДФЛ.

- Часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов ... Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медрасходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких), - рассказал специалист агентству "Прайм".

Ранее Биезбардис рассказывал, что у большинства пенсионеров в России размер пенсии только немного превышает размер прожиточного минимума в регионе, однако есть способы законно увеличить выплаты. Специалисты напомнил, что у каждого вида пенсии есть свой перечень оснований для назначения и пересмотра выплат.