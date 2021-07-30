Дилеры спрогнозировали рост цен на автомобили в России

Российские дилеры спрогнозировали рост цен на автомобили Фото: Александр ГЛУЗ

Стоимость автомобилей в России в третьем квартале 2021 года вырастет в среднем на 1-5%, считают дилеры.

- Рост цен на автомобили в третьем квартале продолжится. Мы прогнозируем рост в пределах 1-3% в зависимости от бренда и модели. Автомобили с пробегом дорожают вслед за новыми с небольшим временным отставанием, — цитирует гендиректора "АвтоСпецЦентра" Андрея Терлюкевича РИА Новости.

В компании "Авилон" считают, что цены на машины в среднем вырастут на 2-4% из-за инфляции, колебания курса валют и смены модельного года в зависимости от марки. При этом рост цен на авто с пробегом спрогнозировать сложно, уточнили в компании.

По мнению представителя дилера "Автоdom", машины с небольшим пробегом вырастут в цене наиболее серьезно, так как сейчас на рынке ощущается их существенная нехватка. Что касается стоимости всех автомобилей, то в компании считают, что цены вырастут на 3-5%.

Ранее аналитики розничной сети Automama в исследовании, с которым ознакомился kp.ru, сообщили, что рост цен на автомобили с пробегом в России в первом полугодии 2021 замедлился. Согласно исследованию, среднерыночная цена на поддержанные автомобили в России выросла в 2020 году на 10%. За 6 месяцев 2021 года она увеличилась только на 3,8%, при этом рост цен наблюдался на протяжении всего полугодия. Максимального значения в 2021 среднемесячная цена за автомобиль с пробегом достигла в июне.