Пять человек пострадали из-за мощного торнадо в Пенсильвании

В Пенсильвании пять человек пострадали из-за мощного торнадо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском штате Пенсильвания мощный торнадо разрушил несколько зданий, пострадали пять человек. Об этом сообщила местная газета Bucks County Courier Times.

Сообщается, что стихия разрушила здание автосервиса и автосалона Faulkner Auto Group в районе Бенсалем.

- Это был разрушительный торнадо. Это было как в кино. Это было как будто взорвалась бомба, — сообщил глава местной службы общественной безопасности Фред Харран.

Как минимум семь тысяч жителей округа Бакс остались без электричества.

Ранее в американском штате Аляска объявили об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 8,1. Об этом сообщил центр по предупреждению о цунами Соединенных Штатов Америки (NWS). До этого геологическая служба США сообщала о землетрясении магнитудой 7,3. Эпицентр подземных толчков располагался в 106 километрах к юго-востоку от небольшого населенного пункта Перривилл. Очаг залегал на глубине 3,4 километра. Информации о пострадавших или разрушениях не было.