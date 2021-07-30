В России доля одобренных ипотек снизилась до 66%

В России уровень одобрения заявок на ипотеку упал до четырехлетнего минимума Фото: Иван МАКЕЕВ

Уровень одобрения заявок на получение ипотеки снизился до 66%. Это минимальный показатель с февраля 2017 года. Об этом сообщило бюро кредитных историй "Эквифакс".

Как пишут "Известия", уровень одобрения заявок на ипотеку падает с октября 2020 года, но такой низкий процент не фиксировался с февраля 2017 года.

Генеральный директор "Эквифакса" Олег Лагуткин сообщил, что показатель снизился, несмотря на рост спроса на ипотеку, из-за того, что кредиторы "стали сталкиваться с менее платежеспособным спросом, чем ранее". Эксперт считает, что на отклонение заявок повлияла и "неопределенность в продлении льготной госпрограммы".

Напомним, эксперт компании "Royal Недвижимость" Камила Рощупкина прогнозирует рост среднего чека по ипотеке. Жилье будет дорожать и россиянам придется брать больше денег в кредит. Вместе с тем количество выдаваемых жилищных кредитов станет сокращаться, потому что не каждая семья сможет справиться с такими обязательствами.