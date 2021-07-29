Риэлтор спрогнозировала рост среднего чека по ипотеке Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперт компании «Royal Недвижимость» Камила Рощупкина прогнозирует рост среднего чека по ипотеке. Жилье будет дорожать и россиянам придется брать больше денег в кредит. Вместе с тем количество выдаваемых жилищных кредитов станет сокращаться, потому что не каждая семья сможет справиться с такими обязательствами.

Сейчас первичный и вторичный рынок недвижимости показывают рост цен, а вот в ипотечном секторе после ужесточения программы льготного кредитования фиксируется спад.

- Теперь программа стала неактуальна в крупных городах страны. К тому же банковские ставки повысились вместе с поднятием ключевой Центробанком. Людям придется брать кредиты под большие проценты. Это несколько охладит рынок в ближайшей перспективе, - говорит эксперт в беседе с NEWS.ru.

Она допускает, что в России может появиться другая льготная программа, которая заменит ипотеку с господдержкой и предложит заемщикам оптимальный процент.

- О ее создании государство может задуматься если новая льготная программа будет недостаточно эффективна. С июля максимальный кредитный лимит составляет 3 млн рублей, а ставка по нему 7% годовых. Далеко не каждая семья может позволить себе такие условия, - говорит она.