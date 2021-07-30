Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2021 9:25

Мишустин поручил разработать план по развитию российского ПО

Сейчас весь мир занимается развитием цифровых платформ для промышленности, отметил российский премьер
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Михаил Мишустин поручил запустить подготовку плана по развитию российского ПО

Михаил Мишустин поручил запустить подготовку плана по развитию российского ПО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Тверскую область поручил запустить подготовку плана по развитию российского программного обеспечения.

- До 1 октября Минпромторгу и Минцифры предстоит обеспечить подготовку плана мероприятий по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного программного обеспечения, включая создание мультисервисной модульной промышленной платформы, — гласит сообщение пресс-службы кабмина.

Мишустин подчеркнул, что сейчас весь мир занимается развитием цифровых платформ для промышленности. Они позволят соединить крупных заказчиков и разработчиков современных программно-технических решений.

Ранее на совещании по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое проводил Михаил Мишустин, глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что в России планируется ввести сервис для пострадавших от ЧС. Он отметил, что в данный момент МЧС проводит работы по цифровизации финансовой помощи пострадавшим от ЧС, что позволит ускорить ее получение.