Мишустин поручил разработать план по развитию российского ПО

Михаил Мишустин поручил запустить подготовку плана по развитию российского ПО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Тверскую область поручил запустить подготовку плана по развитию российского программного обеспечения.

- До 1 октября Минпромторгу и Минцифры предстоит обеспечить подготовку плана мероприятий по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного программного обеспечения, включая создание мультисервисной модульной промышленной платформы, — гласит сообщение пресс-службы кабмина.

Мишустин подчеркнул, что сейчас весь мир занимается развитием цифровых платформ для промышленности. Они позволят соединить крупных заказчиков и разработчиков современных программно-технических решений.

Ранее на совещании по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое проводил Михаил Мишустин, глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что в России планируется ввести сервис для пострадавших от ЧС. Он отметил, что в данный момент МЧС проводит работы по цифровизации финансовой помощи пострадавшим от ЧС, что позволит ускорить ее получение.