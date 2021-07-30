Обсуждение коронавирусных мер в парламенте Италии закончилось скандалом

В парламенте Италии обсуждение коронавирусных мер закончилось скандалом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заседание итальянского парламента, где обсуждались коронавирусные меры, было приостановлено из-за протестных акций партии "Братья Италии".

Парламентарии выступили против расширения использования "зеленых паспортов" для доступа в общественные пространства. Депутаты призвали провести тайное голосование, но их предложение отклонили.

Напомним, получить такой документ могут привитые разрешенными в Евросоюзе вакцинами, граждане с сохраненными после болезни антителами, либо сдавшие отрицательный ПЦР-тест в течение 48 часов. Для обладателей "зеленого паспорта" не действует ряд ограничений.

Также депутаты партии "Братья Италии" провели агитацию в центре зала заседаний, после чего мероприятие было приостановлено.

Напомним, власти Италии рассматривают возможность посещения республики российскими туристами уже в сентябре 2021 года. Об этом 20 июля заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано. По словам представителя дипведомства, в частности, этот вопрос связан с темпами вакцинации. Как выяснили туристические эксперты, многие россияне больше всего ждут открытия Италии - 21% респондентов признались, что сразу после открытия границ хотели бы отправиться на отдых именно в эту страну.