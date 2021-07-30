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Общество30 июля 2021 11:48

"Белавиа" увеличит количество рейсов Минск – Москва – Минск с 1 августа 2021 года

Авиакомпания будет выполнять по десять рейсов в Домодедово и Шереметьево
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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"Белавиа" увеличит количество рейсов из Минска в Москву и обратно с 1 августа 2021 года

"Белавиа" увеличит количество рейсов из Минска в Москву и обратно с 1 августа 2021 года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Белорусская авиакомпания "Белавиа" увеличит количество рейсов из Минска в Москву и обратно с 10 до 20 раз в неделю. Об этом сообщила пресс-служба компании.

- С 1 августа "Белавиа" увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск. Количество выполняемых рейсов увеличится с 10 до 20 раз в неделю, — гласит текст сообщения пресс-службы белорусского перевозчика.

Уточняется, что авиакомпания будет выполнять 10 рейсов в аэропорт Домодедово и 10 рейсов в аэропорт Шереметьево. Также "Белавиа" призвала уточнять правила въезда в страну у компетентных органов.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что с 1 августа 2021 года Россия увеличит в два раза количество рейсов из столицы страны в Минск. Рейсы Сочи - Минск и Краснодар – Минск будут проходить с частотой в три раза в неделю на каждом маршруте.