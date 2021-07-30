Попова: ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной

Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается достаточно напряженной. Чтобы не допустить роста заболеваемости осенью, нужно ускорить процесс вакцинации населения, добавила она.

- Эпидемиологическая обстановка в РФ остается достаточно напряженной, есть субъекты, где ситуация стабилизировалась, — сообщила Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что московский регион справился с ростом заболеваемости всего за четыре недели, что является лучшим результатов за всю историю пандемии.

Напомним, в России за последние сутки выявлено 23 564 случая коронавирусной инфекции во всех 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Жертвами болезни стали 794 человека. За сутки в стране полностью выздоровели 20 485 человек. В Москве выявлено 3 481 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 1916, в Московской области - 1453 случаев.