В Кремле оценили встречу Байдена с Тихановской

Дмитрий Песков оценил встречу Байдена с Тихановской Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что встреча президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской никак не повлияет на ситуацию в Беларуси.

- Здесь вопрос один - кого представляет госпожа Тихановская. С кем встречается президент США - это его суверенное право, и здесь мы не можем, и не собираемся, и не имеем возможности никак вмешиваться. Это не наше дело, — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он отметил, что Белоруссия пока не обращалась к России с просьбой о размещении в республике российских ВС.

Напомним, 28 июля президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что встретился с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской в Вашингтоне. Американский лидер отметил, что США поддерживают народ Белоруссии в "стремлении к демократии и правам человека". Он добавил, что встреча с Тихановской была честью для него.