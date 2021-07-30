Песков: Белоруссия не обращалась к России за размещением в республике наших военных

Песков заявил, что Белоруссия не обращалась к РФ за размещением в республике российских военных.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала запросов от Белоруссии по размещению на своей территории российских военных.
Таким образом он прокомментировал слова президента Белоруссии Александр Лукашенко о том, что в целях обеспечения безопасности Союзного государства республика может принять у себя военных из России, но в настоящее время такой необходимости нет.
"Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было", — прокомментировал Песков заявление белорусского лидера.
Пресс-секретарь отметил, что российские военные могут отправиться в Белоруссию, но только после официального запроса. На этот счет имеются установленные законом процедуры и полномочия.
При этом Песков отметил, что встреча президента США Джо Байдена и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской никак не повлияет на ситуацию в республике.