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Политика30 июля 2021 13:47

Песков: Белоруссия не обращалась к России за размещением в республике наших военных

Пресс-секретарь отметил, что это возможно после официального запроса
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Песков заявил, что Белоруссия не обращалась к РФ за размещением в республике российских военных.

Песков заявил, что Белоруссия не обращалась к РФ за размещением в республике российских военных.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала запросов от Белоруссии по размещению на своей территории российских военных.

Таким образом он прокомментировал слова президента Белоруссии Александр Лукашенко о том, что в целях обеспечения безопасности Союзного государства республика может принять у себя военных из России, но в настоящее время такой необходимости нет.

"Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было", — прокомментировал Песков заявление белорусского лидера.

Пресс-секретарь отметил, что российские военные могут отправиться в Белоруссию, но только после официального запроса. На этот счет имеются установленные законом процедуры и полномочия.

При этом Песков отметил, что встреча президента США Джо Байдена и экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской никак не повлияет на ситуацию в республике.