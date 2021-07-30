Генерал Милейко приговорен к шести годом колонии за мошенничество. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реутовский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко. Его признали виновным в мошенничестве при получении квартиры для супруги в Балашихе.

"Признать Милейко Сергея Ивановича виновным в организации мошенничества в особо крупном размере и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - цитирует ТАСС приговор судьи Артема Филимонова.

Также Миленко назначен штраф в размере 600 тыс. рублей и лишение воинского звания "генерал-лейтенант запаса".

По делу о мошенничестве также проходит бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Ф. Э. Дзержинского Кирилл Прокудин, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве на стадии предварительного следствия и дал показания на генерала, но позднее отказавшийся от сделки.

Прокуратура просила суд назначить Милейко восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, а для Кирилла Прокудина - четыре года колонии.