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Экономика30 июля 2021 14:56

Мишустин: все готово для начала единовременных выплат для школьников со 2 августа 2021 года

Средства начнут перечислять уже в понедельник, сообщил глава российского кабмина
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Михаил Мишустин сообщил, что все готово для начала единовременных выплат для школьников со 2 августа 2021 года

Михаил Мишустин сообщил, что все готово для начала единовременных выплат для школьников со 2 августа 2021 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что технически все готово для начала выплат в десять тысяч рублей для школьников со 2 августа 2021 года.

- Мы планировали провести выплату с 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже в понедельник, — заявил он на заседании правительства.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин поручил со 2 августа текущего 2021 года начать единовременные выплаты на школьников по десять тысяч рублей. Он поставил вопрос о проведении единовременных «школьных» выплат ранее намеченного на 16 августа текущего года срока. По словам российского лидера, это необходимо, что жители страны могли в плановом порядке, без лишней спешки, имея больше времени, подготовиться к 1 сентября.

Мишустин — о новых срока начала перечисления россиянам детских выплат