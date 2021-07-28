Путин поручил начать выплаты на школьников по 10 тысяч рублей со 2 августа 2021 Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил со 2 августа текущего 2021 года начать единовременные выплаты на школьников по десять тысяч рублей. Об этом глава государства заявил в среду, 28 июля, во время совещания по подготовке к новому учебному году.

Владимир Путин поставил вопрос о проведении единовременных «школьных» выплат ранее намеченного на 16 августа текущего года срока. По словам российского лидера, это необходимо, что жители страны могли в плановом порядке, без лишней спешки, имея больше времени, подготовиться к 1 сентября.

Министр труда России Антон Котяков, в свою очередь, доложил главе государства, что технически все готово к тому, чтобы на 17 миллионов детей осуществить выплаты уже 2 августа.

- Тогда давайте так и сделаем. Начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника, - ответил президент.

Как сообщал сайт kp.ru, прием заявлений на единовременную выплату в десять тысяч рублей для семей, в которых есть дети школьного возраста от шести до 18 лет, начался в России 15 июля. Подать соответствующее заявление семьи могут дистанционно через единый портал госуслуг или лично при обращении в клиентскую службу Пенсионного фонда страны.

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