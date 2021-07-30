В Госавтоинспеции рассказали, как будут работать новые «экспресс-алкотестеры». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал о том, как будут работать "индикаторы паров алкоголя", или новые "экспресс-тесты" для водителей. По словам специалиста, они сразу покажут наличие или отсутствие алкоголя в дыхании водителя, но не укажут точное количество вещества.

"Такие экспресс-тесты станут одним из перспективных способов выявления нетрезвых водителей. В отличие от традиционных алкотестеров они сразу показывают наличие или отсутствие алкоголя в выдохе водителя, но без указания точного количества вещества", - сказал Михаил Черников в интервью "Российской газете".

Как ранее писал kp.ru, что в МВД разрабатывают возможность введения экспресс-тестов на алкоголь для водителей. При отказе водителя проходить освидетельствование на алкогольное опьянение после остановки сотрудниками ГАИ на дороге, или его несогласии с полученными результатами, он направляется на медосвидетельствование.