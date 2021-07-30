Нарышкин: Спортивный мир устал от травли российских атлетов

Спортивный мир устал от травли российских атлетов, заявил Нарвшкин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Спортивный мир устал от политизированной кампании против российских атлетов на крупных международных соревнованиях. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Уже накопилась усталость от этой политизированной западной кампании…в частности, ангажированного и политизированного давления на российских спортсменов. В мире все больше и больше понимают и ощущают, что основной ущерб политизацией спорта нанесен репутации международных организаций, которые являются во многом проводниками этой политики», – заявил Нарышкин в интервью ТАСС.

Глава СВР подчеркнул, что прежде всего это касается Всемирного антидопингового агентства, авторитету которого на фоне разбирательств с российскими спортсменами был «нанесен довольно значительный ущерб».

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале видеоролик в поддержку российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.