Рогозин назвал причину несанкционированного включения двигателей модуля "Наука" на МКС Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о возможной причине несанкционированного включения двигателей модуля "Наука" на Международной космической станции

По его мнению, причиной такой ситуации мог стать человеческий фактор, специалист не предусмотрел возможность ошибки. Об этом глава ведомства заявил в эфире радио Комсомольская правда.

- Был кратковременный сбой в программе. Модуль вроде успокоился, специалисты Центра управления полетами провели все необходимые операции. Стыковка прошла идеально, на минимальной скорости. Все шло хорошо, но человеческий фактор. Была такая эйфория, в каком-то смысле расслабились. Возможно, кто-то из операторов не учел, что, возможно, система управления самого блока будет продолжать себя корректировать, - сказал Рогозин.

Также они добавил, что система определила свой момент спустя три часа и было включение двигателя, которое тут же было компенсировано двигателем на модуле "Звезда" и на российском корабле "Прогресс".