Рогозин рассказал, когда российские космонавты смогут жить на модуле "Наука" на МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радио Комсомольская правда рассказал, когда российские космонавты смогут жить на модуле "Наука" на Международной космической станции.

По его словам, модуль уже является частью станции, он "дышит", открыт и герметичен.

- Сейчас нужно его разгрузить, там много научной аппаратуры. После этого его уже можно использовать для жизни в полной мере, - сказала Рогозин, отметив, что после этого вероятно появление такой возможности.