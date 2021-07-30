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Наука30 июля 2021 19:48

Рогозин рассказал, когда российские космонавты смогут жить на модуле "Наука" на МКС

По его словам, модуль уже является частью станции, он "дышит"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Рогозин рассказал, когда российские космонавты смогут жить на модуле "Наука" на МКС

Рогозин рассказал, когда российские космонавты смогут жить на модуле "Наука" на МКС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радио Комсомольская правда рассказал, когда российские космонавты смогут жить на модуле "Наука" на Международной космической станции.

По его словам, модуль уже является частью станции, он "дышит", открыт и герметичен.

- Сейчас нужно его разгрузить, там много научной аппаратуры. После этого его уже можно использовать для жизни в полной мере, - сказала Рогозин, отметив, что после этого вероятно появление такой возможности.