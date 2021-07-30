Женщина впервые получила должность командующего в украинской армии Фото: сайт Минобороны Украины

Женщина впервые получила должность командующего в украинской армии. Полковник медицинской службы, главный инспектор Главной инспекции Министерства обороны страны Татьяна Остащенко назначена на должность командующего Медицинских сил ВСУ.

«Поступательно движемся к построению Вооруженных сил нового образца. Благодаря реформированию армии в соответствии с принципами и подходов НАТО женщины сейчас имеют возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами», – приводятся слова главы Минобороны Украины Андрея Тарана на сайте ведомства.

По словам министра обороны, Остащенко имеет большой опыт организации медицинского обеспечения и знает, какой объем работ нужно выполнить, «чтобы восстановить нормальное функционирование военной медицины». Как отметил Таран, она вполне может дослужиться до бригадного генерала.

Как писал сайт kp.ru, в середине июля 2021 женщина впервые была зачислена в Управление спецопераций военно-морских сил Соединенных Штатов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую стратегию военной безопасности страны. Документ, в частности, предусматривает готовность к «сдерживанию агрессии», однако в нем подчеркивается, что «стратегия» не ставит задачи достичь «военного паритета» с Россией.