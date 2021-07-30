Рогозин рассказал про две концепции новой российской национальной орбитальной станции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Роскосмос» рассматривает варианты размещения новой российской орбитальной станции после 2024 года. В настоящее время у госкорпорации есть две концепции – дальнейшее наращивание российского сегмента Международной космической станции на этой же орбите и запуск служебной орбитальной станции.

«Первое предложение состоит в том, чтобы формирование российской национальной станции происходило путем дальнейшего наращивания российского сегмента МКС по следующим отделениям и сохранением на той же самой орбите, то есть, с отклонением 51,6 градуса. Вторая концепция состоит в том, что с этой станции нам придется уходить, переходя на российскую орбитальную служебную станцию, которая, по сути дела, сейчас уже формируется по технологиям, по подходам научно-энергетического модуля», – рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда».

Говоря о первой концепции, гендиректор госкорпорации отметил, что в дополнение к пристыковавшемуся к МКС лабораторному модулю «Наука» планируется отправить еще один модуль – «Причал». Он представляет собой модуль с несколькими стыковочными узлами, что расширяет возможности состыковки с пилотируемыми грузовыми кораблями. После этого, вероятно, с ним будет состыкован еще и научно-энергетический модуль, сообщил Рогозин.

«Здесь в чем вопрос? Если у МКС ресурс ограничен, условно, до 2027-2028 года, если станция подлежит затоплению, тогда есть ли смысл в 2024 году отправлять новейшие технологии. Это не «Наука» – это гораздо более совершенная конструкция»…Надо ли отправлять модуль, который минимум имеет ресурс 15 лет для того, чтобы он прожил условно три года? Это, честно говоря, у меня как-то не укладывается в голове», – отметил он.

Согласно второй концепции, научно-энергетический модуль дорабатывается для того, чтобы использовать его в качестве базы для развертывания новой российской станции с отклонением от орбиты 97-98 градусов. По словам Рогозина, это позволит значительно расширить наблюдение по сравнению с возможностями МКС, дав возможность видеть всю планету полностью. Кроме того, каждые полтора часа станция будет находиться над Арктикой, которая входит в зону особых интересов России, подчеркнул глава «Роскосмоса».

«Но есть минус большой у этого наклонения. Прежде всего, он состоит в том, что эта орбита гораздо более радиационно нагруженная, то есть космонавты будут получать больше облучения. На этом наклонении можно работать, скажем, месяц, полтора, два. Это потребует иного подхода работы на этой станции, то есть, это не станция постоянного пребывания экипажа, а посещаемая станция», – объяснил Рогозин.

Как писал сайт kp.ru, в четверг, 29 июля, многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС. Станция впервые за одиннадцать лет получила новый российский модуль.