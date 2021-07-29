Модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции. Станция впервые за одиннадцать лет получила новый российский модуль. Об этом в четверг, 29 июля, говорится в сообщении государственной корпорации «Роскосмос» в социальной сети Твиттер.

- Есть касание многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с портом служебного модуля «Звезда» Международной космической станции. Начинается процесс стягивания, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, 26 июля старый модуль «Пирс», прослуживший на орбите более двадцати лет, был отстыкован от Международной космической станции при помощи корабля «Прогресс МС-16», чтобы освободить место для нового многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

Накануне член Северо-Западной организации Федерации космонавтики Александр Хохлов рассказал о внештатных ситуациях при полете нового российского модуля к МКС.