Конгресс США намерен обязать Байдена ввести санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс США принял законопроект, затрагивающий «Северный поток — 2» Фото: REUTERS

Палата представителей конгресса в пятницу, 30 июля, приняла законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, который, в частности, затрагивает и проект российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает на своей странице в Twitter журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик, освещающий деятельность американских законодателей.

По его данным, документ предусматривает блокировку возможности президента США Джо Байдена не вводить санкции против строительства трубопровода. Автором этой поправки к законопроекту стала демократ от штата Огайо Марси Каптур. По ее словам, конгрессмены рассчитывают, «что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность».

Документ поддержали 217 законодателей, против высказались 212. Теперь проект закона должен одобрить сенат США, после чего он поступит на подпись главе Белого дома.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сенаторы-республиканцы пригрозили заблокировать утверждение двух кандидатур в Минфин страны в случае, если администрация Джо Байдена не будет вводить новых санкций против газопровода «Северный поток — 2».