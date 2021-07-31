Врач Марьяна Лысенко: Схемы лечения, которые имели «вау-эффект» в первую волну, перестают действовать

Главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Главврач московской городской клинической больницы №52, доктор медицинских наук, профессор Марьяна Лысенко рассказала, что схемы лечения, которые были эффективны для пациентов с изначальным, так называемым «уханьским» вариантом коронавируса, почти не работают против индийского варианта вируса, который получил название «дельта».

Говоря о ситуации с заболеванием COVID-19 в студии возрожденного общества «Знание», руководитель одного из ведущих «ковидных» госпиталей в России сказала, что «прежние схемы лечения, которые имели «вау-эффект» в первую волну, перестают действовать».

– Протоколы, которые были эффективны при уханьском штамме, против индуса работают плохо или не работают совсем. Мы столкнулись с совершенно иными клиническими проявлениями болезни и вынуждены придумывать все новые и новые схемы лечения», - сказала она.

Марьяна Лысенко пояснила, что сейчас специалисты «имеют дело с новым вирусом, который, как и все возбудители вирусных инфекций, обладает очень неприятной способностью мутировать».

– То есть, видоизменяться, привыкая к тем условиям, которые создаем для него мы с вами. Не успев быстро провакцинироваться и создать достаточную иммунную прослойку, мы получили и продолжаем получать новые штаммы. Это уже не уханьский вариант, а несколько другое «животное», которое имеет другие клинические характеристики. Вирус стал гораздо более заразным, течение болезни зачастую тяжелее, – добавила доктор.

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