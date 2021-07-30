«Индийский» коронавирус-монстр не щадит беременных и детей. А тяжело болеют им в основном люди до 44 лет

Нагрузка на "красные зоны" ковидных отделений пока не ослабевает Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ПРЕЖНИЕ ПОДХОДЫ УЖЕ НЕ ДАЮТ ВАУ-ЭФФЕКТА»

- Как и в марте прошлого года, наша больница сейчас - сплошная красная зона. Мы полностью перепрофилированы под работу с инфекционными пациентами, и нагрузка, к сожалению, пока не ослабевает, - говорит главврач московской городской клинической больницы № 52, доктор медицинских наук, профессор Марьяна Лысенко. Она руководит одним из ведущих в России ковидных госпиталей, в числе первых включившимся в борьбу с новым вирусом. В июне 2020-го Марьяна Анатольевна награждена званием «Герой Труда Российской Федерации» - «за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией». Врач пришла в студию возрожденного общества «Знание», чтобы рассказать о нынешней ситуации с ковидом - как она видится исследователям и медикам, которые принимают неиссякающий поток больных.

- Сегодня в отличие от первой волны тяжело болеет в основном молодежь. Средний возраст пациентов у нас в больнице - 44 года. В прошлом году он был 68+. К сожалению, также стало много и 18-ти, и 20-летних. Плюс стали активно болеть дети. Мы их не лечим, этим занимаются наши соседи в Тушинской больнице им.Башляевой. У них тоже все койки заполнены. Наше молодое поколение заражается активно. И пока мы не понимаем, к каким последствиям это приведет в будущем, - говорит Марьяна Лысенко.

Беспокоит еще и то, что прежние схемы лечения, которые имели «вау-эффект» в первую волну, перестают действовать, продолжает врач. «Протоколы, которые были эффективны при уханьском штамме, против индуса работают плохо или не работают совсем. Мы столкнулись с совершенно иными клиническими проявлениями болезни и вынуждены придумывать все новые и новые схемы лечения».

КАК РОЖДАЮТСЯ НОВЫЕ ОПАСНЫЕ ШТАММЫ

Почему нас настигают все новые волны, и нынешняя, третья, тяжелее предыдущих, с более высокой смертностью? Уже несколько недель суточное количество умерших от ковида не падает ниже 700 человек. Таких цифр не было даже на пике предыдущих волн.

- Мы имеем дело с новым вирусом, который, как и все возбудители вирусных инфекций, обладает очень неприятной способностью мутировать. То есть видоизменяться, привыкая к тем условиям, которые создаем для него мы с вами, - поясняет доктор Лысенко. - Не успев быстро провакцинироваться и создать достаточную иммунную прослойку, мы получили и продолжаем получать новые штаммы. Это уже не уханьский вариант, а несколько другое «животное», которое имеет другие клинические характеристики. Вирус стал гораздо более заразным, течение болезни зачастую тяжелее.

И дальше до той поры, пока не будет вакцинировано большинство населения, мы будем получать все новые и новые подштаммы, продолжает врач. И в конце концов рискуем получить совсем новый штамм. «Это будет совершенно другой «зверь», борьба с которым потребует совсем иных решений. В том числе против него могут вообще перестать работать нынешние вакцины», - предупреждает Марьяна Лысенко.

И все-таки в мире и у нас в стране по-прежнему немало сомневающихся: делать ли прививку?

- Поймите: чем меньше людей вакцинировано, тем быстрее вирус привыкает к вакцине. Он приучает себя выживать в условиях вакцинированного организма. То есть, передаваясь от непривитых людей (а вакцина не исключает заражения при высокой концентрации вируса вокруг. - Ред.), возбудитель ковида будет эволюционировать и приобретать черты, которые позволят ему уходить от вакцинного иммунитета. Если в ближайшие несколько месяцев у нас не будет привито большинство населения, то к зиме или к поздней осени мы можем получить новый опасный штамм и новую волну, - считает врач.

НЕ РАЗРУШИТ ЛИ ПРИВИВКА ПРИРОДНЫЙ ИММУНИТЕТ

Марьяна Лысенко ответила на вопросы о вакцинации, которые задали зрители и гости студии.

- Если у человека уже есть антитела после болезни - не разрушит ли вакцина свой естественный, природный иммунитет?

- Если у вас есть свой, природный иммунитет против коронавируса, то разрушить его вакцина не может. Она его только укрепит, - успокоила врач. - У вас вырастет количество антител. Более того, вы приобретете антитела, которые будут сохраняться достаточно длительно. В то время как по наблюдениям из практики в большинстве случаев антитела, появившиеся после перенесенной болезни, разрушаются достаточно быстро. Так что вакцинация пойдет только на пользу.

- А что насчет клеточного иммунитета? Говорят, даже если антител осталось мало, то наши клетки памяти запускают выработку новых при встрече с инфекцией.

- Да, клеточная память существует, но эффективность клеточного иммунитета к ковиду и его продолжительность, к сожалению, пока не известны. В то же время мы видим, что сейчас болеют люди, которые в первую волну заражались уханьским штаммом и имеют высокий, как нам всегда казалось, титр антител. Тем не менее они снова заболевают, в этот раз будучи инфицированы уже индийским штаммом. Увы, болезнь у них далеко не всегда протекает легко. Ясно одно: чтобы противостоять Дельта-штамму, количество антител должно быть максимально, предельно высоким.

- После прививки бывает температура, головная боль, ломота в суставах и мышцах. Их лучше перетерпеть или можно принимать какие-то лекарства?

- Это обычные поствакцинальные реакции. Они бывают после многих вакцин, ничего страшного в них нет. Если поднялась температура, можно выпить жаропонижающее. Местные мази, примочки не нужны. Если есть боли - применяются нестероидные противовоспалительные и обезболивающие препараты (чаще всего врачи рекомендуют для снятия постпрививочных реакций парацетамол и ибупрофен. - Ред.). Только не увлекайтесь такими препаратами, внимательно читайте инструкцию, у них есть побочные эффекты, куда более неприятные, чем поствакцинальные реакции.

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Сколько вакцинированных среди пациентов больницы

- На сегодня у нас около 500 пациентов с ковидом. Из них 38 привитых разными вакцинами. В реанимации вакцинированных нет, - рассказала Марьяна Лысенко. И пояснила: зачастую люди заболевают, получив только первую дозу вакцины. То есть когда у них еще не успел сформироваться иммунитет.

- Такие люди болеют, в том числе, достаточно тяжело. Организм у них мобилизуется, чтобы выработать антитела на вакцину, плюс иммунитет борется с попавшим живым вирусом. Такая «иммунная болтанка» может привести к более активному цитокиновому шторму.

Если человек заразился уже после 2-й дозы, то, скорее всего, переболеет нетяжело, поражение легких не будет тотальным и фатальным. Важно понимать: чтобы вы получили полноценный иммунитет, должно пройти три недели после второй дозы. До этого времени надо максимально беречься. Не ходить в места больших скоплений людей, надевать средства индивидуальной защиты, напомнила Марьяна Лысенко.

ВАЖНО

Инфекция стала опаснее для беременных

- Уже точно доказано, что индийский вариант коронавируса проникает абсолютно во все жидкости в организме беременной женщины, - рассказала доктор Лысенко. - В том числе вирус проникает в плаценту и в организм ребенка. Никакой защиты от этого, увы, нет - за исключением собственного титра антител, если он есть у будущей матери в силу вакцинации или перенесенной болезни.

Если в первую волну уханьский штамм мало трогал беременных, то дельта-вариант оказался гораздо злее, предупреждает врач. «Беременных сейчас заболевает много, болеют очень тяжело и, к сожалению, погибают. Поэтому мы рекомендуем всем планировать беременность после вакцинации. Если вы уже ждете ребенка, максимально строго соблюдайте санитарно-защитные правила. А после 22-й недели беременности, когда сформируется плацентарный барьер (он защищает плод от проникновения многих веществ из организма матери), мы рекомендуем пройти вакцинацию», - пояснила главврач 52-й больницы.