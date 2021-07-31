Ученые допустили возможность появления штамма коронавируса со смертностью 35%

В Британии описали сценарии появления штамма коронавируса со смертностью 35% Фото: Иван МАКЕЕВ

Британские ученые описали сценарии появления штамма коронавирусной инфекции со смертностью 35%. Об этом говорится в опубликованных документах правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

По мнению экспертов, есть вариант появления варианта с более высоким числом тяжелого течения болезни, чем ранее, что скажется и на летальности вируса. Ученые отметили, что он будет похож на зоонозный коронавирус вроде MERS-CoV, смертность которого составляет 35%. Избежать такого сценария можно введением бустерных доз вакцины, минимизацией ввоза новых вариантов из других стран, а также продолжением разработки новых препаратов от коронавируса.

Согласно второму сценарию, может появиться штамм, устойчивый к вакцинам и препаратам от коронавируса. К этому может привести активная вакцинация населения.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что индийский штамм коронавируса "дельта" выявлен уже в 132 странах мира. В пяти из шести регионов организации за последний месяц уровень заболеваемости коронавирусом вырос почти в два раза. В Африке смертность от COVID-19 за месяц увеличилась на 80%. По оценкам ВОЗ, в ближайшие две недели число заболевших достигнет более 200 миллионов человек. При этом Гебрейесус подчеркнул, что официальная статистика, вероятнее всего, отличается от реального количества инфицированных.