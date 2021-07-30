Штамм коронавируса «Дельта» выявлен в 132 странах Фото: REUTERS

Индийский штамм коронавируса «Дельта» выявлен уже в 132 странах мира, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.

В пяти из шести регионов организации за последний месяц уровень заболеваемости коронавирусом вырос почти в два раза. В Африке смертность от COVID-19 за месяц увеличилась на 80%.

По оценкам ВОЗ, в ближайшие две недели число заболевших достигнет более 200 миллионов человек. При этом Гебрейесус подчеркнул, что официальная статистика, вероятнее всего, отличается от реального количества инфицированных.

Ранее ВОЗ предупредила о наступлении четвертой волны коронавируса на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан сообщил, что штамм «Дельта» в два раза заразнее изначального варианта коронавирусной инфекции, поэтому может стать доминантным в мире.

Тем временем ученые заявили о способности лямбда-штамма коронавируса скрываться от иммунитета.