Михаил Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации безработных до конца 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому упрощенный порядок регистрации безработных продлевается до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

- Действующий с прошлого года порядок предусматривает возможность подачи заявления о постановке на учёт в качестве безработного через сайт "Работа в России". Он также позволяет оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Таким образом россиян освобождают от необходимости посещать службы занятости, а также собирать необходимый пакет документов.

В пресс-службе напомнили, что в текущем году максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей, минимальный – 1500 рублей.

Ранее Минтруд России подготовил проект постановления правительства о порядке регистрации безработных. В документе говорится, что новый порядок предусматривает разделение потоков обратившихся за помощью в поиске работы граждан. Разделять их будут в зависимости от того, мотивирован ли заявитель к трудоустройству или нет. Отмечается, что это поможет "реализовать индивидуальный подход для трудоустройства соискателей в зависимости от их личных предпочтений и мотивации".