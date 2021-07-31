В Аргентине сообщили об успешных исследованиях комбинации "Спутника V" с иностранными вакцинами

Минздрав Буэнос-Айреса сообщил об успешных исследованиях комбинации "Спутника V" с иностранными вакцинами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство здравоохранения аргентинской провинции Буэнос-Айрес опубликовало предварительные успешные результаты применения комбинации первого компонента российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" с иностранными препаратами. Об этом сообщили в РФПИ.

- Данные опираются на исследование трех групп по 100 добровольцев, получивших "Спутник V" и комбинацию из "Спутника Лайт" (первого компонента Спутника) и вакцины AstraZeneca или Sinopharm. Предварительные данные по имунногенности будут доступны в августе, — говорится в сообщении фонда.

В РФПИ отметили, что фонд стал первым, кто предложил комбинировать препараты. Эту технологию теперь применяют другие производители.

Ранее Минздрав России разрешил клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" и препарата компании AstraZeneca. Цель исследования изучить безопасность и иммуногенность в комбинации препаратов для профилактики коронавируса у взрослых.