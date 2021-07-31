Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию с лесными пожарами в Турции

Владимир Путин обсудил с Тайипом Эрдоганом ситуацию с пожарами на юге Турции Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию с пожарами на юге республики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Владимир Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Реджеп Эрдоган тепло поблагодарил за оказываемую весомую поддержку, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также главы государств обсудили актуальные темы российско-турецкого многопланового сотрудничества. Стороны договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Ранее глава турецкого министерства сельского и лесного хозяйства сообщал, что из-за лесных пожаров в курортных районах Турции пострадало более 180 человек. Пожарные до сих пор борются с четырьмя очагами возгорания около больших курортных городов. Из-за того, что огонь подобрался вплотную к зданиям, из отелей в Мармарисе эвакуировали отдыхающих. По последним данным, число погибших из-за пожаров увеличилось до четырех человек.