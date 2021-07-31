Россия выделила Турции пять самолетов и три вертолета для борьбы с лесными пожарами

Россия выделила Турции пять самолетов и три вертолета для борьбы с пожарами в республиками Фото: REUTERS

Россия выделила Турции еще пять пожарных самолетов ИЛ-76 и три пожарных вертолета Ми-8 для борьбы с лесными пожарами в республике. Об этом говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.

Турецкий лидер провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых поблагодарил за поддержку в борьбе с пожарами в республике и "за то, что Россия выделила еще пять пожарных самолетов ИЛ-76, способных забирать на борт до 40 тонн воды, и три пожарных вертолета Ми-8".

Напомним, в субботу, 31 июля, Владимир Путин по телефону обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию с пожарами на юге республики. Российский лидер подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. Также главы государств обсудили актуальные темы российско-турецкого многопланового сотрудничества. Стороны договорились продолжать контакты на различных уровнях.