Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире31 июля 2021 16:21

Эрдоган объявил зоной бедствия пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции

Пожарные локализовали 88 очагов
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Эрдоган объявил зоной бедствия пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции.

Эрдоган объявил зоной бедствия пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в субботу, 31 июля, зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров.

"Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб", - написал президент в своем Telegram-канале.

По данным агентства Anadolu, зонами бедствия объявлены районы Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

Как ранее писал портал kp.ru, лесные пожары в Турции начались 27 июня. Возгорание произошло в лесах популярного курорта Мармарис. Следом из-за сильной жары пожар начался в курортном городе Манавгат в провинции Анталья на юге Турции. Затем пожары вспыхнули в Айдыне и Муглу. В следствии пожаров погибло четыре человека, пострадали 183 человека. В настоящее время 88 очагов возгорания потушены. Осталось локализовать 11.