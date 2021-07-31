Эрдоган объявил зоной бедствия пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в субботу, 31 июля, зоной бедствия регионы страны, пострадавшие от лесных пожаров.

"Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб", - написал президент в своем Telegram-канале.

По данным агентства Anadolu, зонами бедствия объявлены районы Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

Как ранее писал портал kp.ru, лесные пожары в Турции начались 27 июня. Возгорание произошло в лесах популярного курорта Мармарис. Следом из-за сильной жары пожар начался в курортном городе Манавгат в провинции Анталья на юге Турции. Затем пожары вспыхнули в Айдыне и Муглу. В следствии пожаров погибло четыре человека, пострадали 183 человека. В настоящее время 88 очагов возгорания потушены. Осталось локализовать 11.