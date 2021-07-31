Эрдоган: Лесные пожары в Турции были поджогами, виновные понесут наказание

Президент отметил, что виновные понесут наказание. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что причиной лесных пожаров в Турции являются поджоги. Глава республики отметил, что виновные понесут наказание.

Ранее портал kp.ru писал, о том, что президент Республики объявил очаги возгорания зонами бедствия.

Пожары в Турции начались в конце июня. Первое возгорание произошло в популярном курортном районе Маймарис. Следом пожар начался в курортном городе Манавгат в провинции Анталья на юге Турции. Пожары вспыхнули и в Айдыне и Муглу. В следствии пожаров погибло четыре человека, пострадали 183 человека.