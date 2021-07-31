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Общество31 июля 2021 18:39

Роскосмос: Эксплуатацию МКС завершат в 2028 году

Научно-технический совет госкорпорации рекомендовал предусмотреть разработку проекта новой орбитальной станции в Федеральной космической программе - 2025
Анастасия РЫШКОВА
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Научно-технический совет госкорпорации рекомендовал предусмотреть разработку проекта новой орбитальной станции в Федеральной космической программе - 2025.

Научно-технический совет госкорпорации рекомендовал предусмотреть разработку проекта новой орбитальной станции в Федеральной космической программе - 2025.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роскосмосе заявили о том, что ракетно-космическая корпорация "Энергия" проанализирует состояние российского сегмента (РС) МКС и примет организационно-технические меры по поддержанию его работоспособности в период создания новой орбитальной станции.

"Президиум НТС поручил ПАО "РКК "Энергия" с кооперацией дополнительно провести анализ РС МКС и принять необходимые организационно-технические меры по поддержанию работоспособности и безопасности РС МКС в период проведения работ по созданию орбитальной станции нового поколения", - говорится в сообщении Роскосмоса.

В госкорпорации отметили, что также будет разработан согласованный с партнерами сценарий завершения эксплуатации МКС.