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Наука31 июля 2021 20:30

Рогозин: Запуск узлового модуля "Причал" запланирован на 24 ноября 2021 года

Модуль расширит возможности стыковок со станцией российских кораблей
Анастасия РЫШКОВА
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Рогозин заявил, что запуск узлового модуля "Причал" запланирован на 24 ноября 2021 года.

Рогозин заявил, что запуск узлового модуля "Причал" запланирован на 24 ноября 2021 года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госкорпорация Роскосмос заявила, что запуск узлового модуля "Причал" запланирован на ноябрь 2021 года. В данный момент после испытаний он отправлен на Байконур.

"Сегодня, 31 июля 2021 года, модуль отправился на технический комплекс космодрома Байконур для продолжения сборки и предполетной подготовки в соответствии с графиком дальнейшего развития российского сегмента Международной космической станции", - сказано в сообщении.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск узлового модуля запланирован на 24 ноября текущего года. "Причал" расширит возможности стыковок со станцией российских кораблей.

Также в Роскосмосе заявляли о том, что эксплуатация МКС будет завершена в 2028 году. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" проанализирует состояние российского сегмента (РС) МКС и примет организационно-технические меры по поддержанию его работоспособности в период создания новой орбитальной станции.