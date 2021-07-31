Мэр Бодрума подтвердил эвакуацию трех отелей из-за лесных пожаров. Фото: REUTERS

Мэр Бодрума Ахмет Арас рассказал журналистам, что три отеля эвакуированы из-за лесного пожара. Эта мера была необходима для безопасности постояльцев. Туристы размещены в подходящих объектах в центре города.

"Мы сейчас на пожаре в районе кварталов Кумбахче – Ичмелер. В районе Мумджулар начался второй пожар. В Бодруме три отеля и некоторые жилые здания были эвакуированы в качестве меры предосторожности. Постояльцы отелей были размещены в подходящих объектах в центральной части Бодрума", - сказал собеседник агентства РИА Новости.

Мэрия, по его словам, в данный момент "оказывает полную поддержку работам по тушению пожаров, которые ведутся с воздуха и на земле".

Ранее, как писал kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возможной причиной пожаров в турецких регионах стали поджоги. По его словам, виновные понесут наказание.