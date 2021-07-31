Легкомоторный самолет упал на дом украинской гандболистки. Фото скриншот видео.

Легкомоторный самолет упал 28 июля 2021 года на дом украинской гандболистки Анастасии Корчевой, выступающей за клуб «Ника». Об этом сообщается на официальной странице Facebook команды.

«У игрока нашей команды Анастасии Корчевой случилось горе, на их дом упал самолет, слава Богу, что семья успела в последний момент выбежать и остаться в живых, но все имущество и вещи сгорели», — сказано в сообщении клуба.

Трагедия случилась в Ивано-Франковской области. Причиной падения воздушного судна могла стать ошибка пилота или же неисправность техники.

Анастасия Корчаева является ученицей Николаевского профессионального колледжа физической культуры.

Как ранее писал kp.ru, легкомоторный спортивный самолет упал на жилой дом в Ивано-Франковской области на западе Украины. Погибли четыре человека.